Potentieel succesnummer Hyundai toont Santro

Hyundai heeft in India het doek verwijderd van de nieuwe Santro, een moment dat min of meer samenvalt met een jubileum van Hyundai in India. Het merk is er namelijk 20 jaar actief.

In augustus liet Hyundai de eerste schets zien van een nieuwe A-segmenter, een compact model dat toen nog werd aangeduid met zijn interne code 'AH2'. Hyundai, na Suzuki de grootste autofabrikant in India, omschrijft de Santro als een auto volgens het 'Tallboy Concept'. Een korte hatchback met een hoog koetsje dus.

De 3,61 meter lange Santro staat volgens Hyundai op een geheel nieuw platform en draagt een vrij modern ogend koetsje. De auto is een kleine vijf centimeter langer dan de Santro die hij vervangt. De auto is 1,65 meter breed en 1,56 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,4 meter. Hyundai geeft de Santro een 6,5 inch groot touchscreen dat bij het infotainmentsysteem behoort. Dat kan met zowel Android Auto als Apple Carplay omgaan en ondersteunt ook Mirror Link. Het systeem is overigens optioneel, hetzelfde geldt voor zaken als een achteruitrijcamera. Opvallend detail: de Santro heeft ventilatieroosters achterin.

De Santro krijgt een 1,1-liter viercilinder in z'n neus, een blok dat 69 pk en 99 Nm opwekt. Hyundai levert naast een reguliere vijfbak een gerobotiseerde handbak. Het biedt de auto tevens aan met een variant van die 1.1 die aardgas lust. Het vermogen zakt dan terug naar 59 pk. De topsnelheid van de benzineversie ligt op 150 km/h en wie de versie met handbak bestelt, moet in 14,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen rollen. De variant met gerobotiseerde handbak heeft voor dat klusje 16,6 tellen nodig.

De Santro gaat als opvolger dienen van twee modellen: de huidige Santro, de tot 2014 nog in India gebouwde tweede facelift van de Atos, een auto die in Nederland in 2003 op de markt kwam en er in 2008 weer van verdween. Daarnaast vervangt de Santro zeer waarschijnlijk ook de Eon, de voor de Indiase (en Zuid-Amerikaanse) markt bestemde hatchback die op de Indiase markt als instap-Hyundai fungeert. De Eon deelt zijn basis met de eerste generatie van Hyundais i10. Een trede hoger op de Hyundai-prijslijst staat overigens de huidige i10, maar niet zoals wij die in Europa kennen. In India heet de auto Grand i10, een i10 met een 10 centimeter langere wielbasis.