Elektrisch studiemodel naar São Paulo Hyundai teaset Saga EV

Hyundai laat met een stel schetsen weten wat het een nieuw studiemodel heeft klaargestoomd voor de São Paulo International Motor Show die volgende maand van start gaat.

Hyundai is niet bepaald vrijgevig met informatie, maar laat wel een stel schetsen zien van het nieuwe studiemodel, dat de naam Saga EV draagt. De Saga EV, je raadt het al, is een voorbode op een nieuw elektrisch model van de Braziliaanse tak van Hyundai, een afdeling die auto's produceert als de HB20, die we praktisch nergens anders ter wereld tegenkomen.

De Saga EV is volgens Hyundai een 'compacte SUV voor een stedelijke omgeving'. Kortom: een compacte cross-over met een elektrische aandrijflijn waarmee het merk naar eigen zeggen mikt op jonge consumenten die het milieu hoog in het vaandel hebben staan. De auto draagt een designtaal die Hyundai 'Sensual Sport' doopt. Op de afbeeldingen zien we in elk geval een cross-over met wulpse lijnen, grote L-vormige achterlichten en een neus waarin Hyundais nieuwe grille is geplaatst. Meer informatie volgt in de aanloop naar de São Paulo International Auto Show.