Hyundai Sonata weer als Hybrid en Plug-in Hybrid Nieuwe generatie, verbeterd bereik

Graag spieken we over de grens om te kijken wat daar allemaal te koop is of te koop komt. In de Verenigde Staten is de Chicago Auto Show gaande en Hyundai heeft daar de Hybrid- en Plug-in Hybrid-versies van de nieuwe Sonata gepresenteerd.

De Hyundai Sonata is bepaald geen vreemde van hybride of zelfs plug-in hybride techniek. Zo was van de vorige generatie van het model een Plug-in Hybrid beschikbaar die dankzij een 9,8 kWh groot accupakket een elektrische actieradius van 35 kilometer had. De nieuwe Plug-In Hybrid scoort op papier uiteraard al beter.

Dat heeft de nieuwe Sonata Plug-In Hybrid te onder andere te danken aan een verbeterd, maar toch net zo groot accupakket. Wel is de gehele aandrijflijn efficiënter dan voorheen. De sedan moet nu puur op elektrokracht een afstand van 43 kilometer kunnen halen. De aandrijflijn bestaat uit een 2,0-liter viercilinder GDi benzinemotor die is gekoppeld aan een 68 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen komt uit op 206 pk.

Dan is er de Hybrid, een variant die van dezelfde 2.0 GDi benzinemotor gebruikmaakt als zijn stekkerbroer. De krachtbron is gekoppeld aan een 52 pk sterke elektromotor waarmee het systeemvermogen op 196 pk komt te liggen. Het accupakket meet in dit geval een bescheiden 1,76 kWh. Volgens Hyundai ligt het gemiddeld verbruik van de Sonata Hybrid op 5,5 l/100 km. Schakelen gaat net als in de Plug-in Hybrid met een zestrapsautomaat.

Zowel de Hybrid als de Plug-in Hybrid zijn vanbuiten op detail aangepast ten opzichte van hun broeders met puur een verbrandingsmotor aan boord. De cW-waarde van beide modellen ligt op 0,24.