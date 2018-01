Slideshow

Hyundai schetst interieur nieuwe Veloster Ook vanbinnen eigenzinnig

Hyundai heeft een tweede generatie Veloster in de ontwikkelingskamers staan. Vandaag tonen de Koreanen meer van het interieur van die opnieuw eigenwijze nieuwkomer.

Goed nieuws voor liefhebbers van de asymmetrische Veloster: een tweede generatie zit in het vat! De nodige teasers zijn inmiddels al opgedoken en laatst konden we je zelfs de volledige auto zonder camouflageplakkers laten zien. Vandaag is het Hyundai zelf dat een schets van het binnenste van de tweede generatie Veloster toont.

In het behoorlijk rode binnenste, mogelijk behorend bij een rood gespoten exemplaar, zien we een hexagonale overkapping voor het instrumentarium en een op de bestuurder gerichte middenconsole. Sportieve aspiraties, en dat heeft een reden. We weten namelijk al dat Hyundais N-divisie een extra potente versie in het vat heeft zitten, een auto die net als de i30 N in basistrim waarschijnlijk 250 pk uit zijn 2,0-liter viercilinder perst. De uitvoering met Performance Package zou dan goed zijn voor 270 pk.

De nieuwe Veloster is weer net zo asymmetrisch als zijn voorganger. Dat betekent dat de hatchback aan de rechterzijde twee portieren heeft, terwijl er links één exemplaar is geplaatst. Hyundai belooft een dynamischer weggedrag, ook voor de non-N-versies. Op de bestellijst verschijnen in ieder geval een 1,4- en een 1,6-liter T-GDI. Beide versies zijn standaard voorzien van een zeventraps DCT-transmissie.

Het is al meer dan zes jaar geleden dat de eerste Veloster verscheen. Hyundai stopte de Nederlandse verkoop in 2014 nadat zich slechts 319 klanten zich voor zo'n eigenwijze Koreaan hadden gemeld. Het moet nog blijken of de nieuwe generatie Nederlandse bodem onder zijn wielen krijgt.