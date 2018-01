Slideshow

Hyundai Santa Fe laat binnenste zien Bijna klaar

In de afgelopen periode is de nieuwe Hyundai Santa Fe al heel vaak gespot. Camouflage verliezen wil maar niet lukken, maar nu zijn er wel beelden van het interieur opgedoken.

Meestal doen nieuwe modellen vanzelf een jasje uit als de introductie nadert, maar de nieuwe Santa Fe is nog net zo heftig gecamoufleerd als het exemplaar dat we een jaar geleden voor de lens kregen. Mede dankzij verschillende teasers van Hyundai is het toch al mogelijk om een goede voorstelling van het uiterlijk van de nieuweling te maken.

Het interieur bleef tot nu toe echter in nevelen gehuld. Deze afbeeldingen geven iets weg, al zien we weinig verrassingen. Net als in andere producten uit de stal van Hyundai en Kia staat het infotainmentscherm ogenschijnlijk los op het dashboard en wordt het omgeven door knoppen. Ook het paneel voor de klimaatcontrole is een uitvergrote versie van wat in andere Hyundai's te vinden is. Dat betekent wel dat het binnenste rigoureus breekt met dat van de uitgaande Santa Fe, die met z'n verticale ventilatieroosters en geïntegreerde scherm duidelijk van een eerdere lichting is.

Wie niet kan wachten om hier plaats te nemen, doet er goed aan in maart een bezoekje te brengen aan aan de Autosalon van Genève. Of de auto ook in Nederland geleverd gaat worden, is helaas nog niet bekend. De eerste generaties van de forse SUV waren in ons land behoorlijk populair, maar de BPM-differentiatie op basis van CO2-uitstoot maakt het lastig om auto's als deze van een concurrerende prijs te voorzien.