Hyundai Santa Fe in Europese trim Alleen als diesel

Gisteren lanceerde Hyundai de Santa Fe al in thuisland Zuid-Korea, nu is het tijd voor de Europese uitvoering.

Groot zijn de verschillen met de Koreaanse versie natuurlijk niet. Voor de gelegenheid laat Hyundai een rode auto zien en natuurlijk zijn er Duitse kentekenplaten, maar verder is dit gewoon de Sante Fe zoals we die gisteren zagen. Wel is duidelijk in welke uitvoeringen we de auto hier mogen verwachten. Elders op de wereld bestond er van het uitgaande model ook een grotere variant en dat is bij de nieuwe niet anders. Vooralsnog is de Santa Fe er alleen met een lengte van 4,77 meter en een wielbasis van 2,77 meter. Dat acht Hyundai voldoende voor een derde zitrij, waar we nu voor het eerst een blik op kunnen werpen. Volgens zijn makers is er op zowel de tweede als de derde zitrij voldoende ruimte voor volwassenen. Passagiers op de middelste rij zouden zelfs 38 mm meer beenruimte hebben dan voorheen, terwijl mensen die helemaal achterin moeten plaatsnemen gemakkelijker kunnen instappen dankzij een nieuw omklapsysteem voor de achterbank. Wie aan vijf zitplaatsen genoeg heeft, krijgt bovendien meer bagageruimte: in dat geval is er maar liefst 625 liter beschikbaar, 40 liter meer dan voorheen.

De Santa Fe wordt 'bij ons' alleen leverbaar met dieselmotoren, waarbij er keuze is uit drie varianten. De kleinste R 2.0-diesel is er met naar keuze 150 of 182 pk, waarbij beide varianten 397 Nm koppel leveren. Wie meer wil, kan opteren voor een 2.2 met 197 pk en 436 Nm. Alle motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een achttrapsautomaat, waarbij laatstgenoemde bij de 2,0-litermotor automatisch resulteert in vierwielaandrijving. De 2.2 is er ook met automaat en voorwielaandrijving, handgeschakelde versies kunnen altijd worden gecombineerd met voorwielaandrijving. Met de sterkste dieselmotor moet de Santa Fe in 9,7 seconden van 0 naar 100 kunnen accelereren en behoort een snelheid van 205 km/h tot de mogelijkheden. De 182 pk-variant houdt het bij 201 km/h voor gezien en rijdt in 10 seconden naar 100 km/h. Van de basismotor zijn deze cijfers nog niet bekendgemaakt.