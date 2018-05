Twee versies Hyundai prijst Nexo

Slideshow

Hyundai's nieuwe waterstofauto met een brandstofcel komt eraan. Inmiddels is duidelijk wat de bijzondere Nexo in Nederland gaat kosten.

In Nederland rijdt er al een tijdje een waterstofauto rond in de vorm van de Toyota Mirai. Deze sedan is leverbaar vanaf € 79.990. In vergelijking met zijn enige concurrent is de Nexo een stuk milder geprijsd, want de Hyundai staat na een minimale investering van € 69.995 voor de deur. Hiervoor krijg je auto die dankzij een brandstofcel en een elektromotor 184 pk levert. Volgens de WLTP-meting kom je met een volle tank 665 kilometer ver. Standaard is elke Nexo voorzien van onder andere lederen bekleding, infotainment met navigatie middels een 12,3-inch touchscreen, led-koplampen, automatische klimaatregeling en Remote Smart Parking Assist. De luxere 'Plus Pack' met bijvoorbeeld grotere wielen en een panoramadak is er vanaf € 73.995. De vorige brandstofcel-SUV van Hyundai, de destijds vrij revolutionaire IX35 Fuel Cell, kostte op het dieptepunt overigens zo'n € 67.000.

Onder de motorkap van de SUV ligt een brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit en waterdamp. De elektriciteit wordt gebruikt om een elektromotor van stroom te voorzien. De Nexo rijdt dus volledig elektrisch, zonder daarvoor een batterij te hoeven opladen. De auto tank je bij een waterstoftankstation waarvan het netwerk langzaam uitbreidt. Nu staan er stations in Rhoon, Arnhem, Delfzijl en Helmond, nog dit jaar opent ook in Den Haag een station zijn deuren. Tot nu toe zijn er 80 pre-orders geplaatst voor de Nexo, de levering start in september.