Hyundai of Genesis? Grote Koreaanse SUV voor het eerst naar buiten

Gecamoufleerde testauto’s laten zich na enig onderzoek vaak uitstekend in een hokje plaatsen, maar in het geval van deze ‘mule’ zijn we minder zeker van onze zaak. Wel is duidelijk dat het om een grote SUV uit de Hyundai-stal gaat.

Deze auto lijkt voor de onoplettende voorbijganger 'gewoon' een Hyundai Santa Fe, maar een tweede blik veegt die conclusie snel van tafel. De neus is fors langer dan bij Hyundai's grootste SUV, die overigens zeer binnenkort wordt vervangen. Dat bewijst dat onderhuids een grotere nieuwkomer schuilgaat.

Dat zou een model zijn boven de Santa Fe, een zes- of zevenzitter die in de VS de strijd aangaat met populaire modellen als de Chevrolet Traverse, Honda Pilot en Ford Explorer, of zelfs de nog grotere 'body-on-frame-SUV's. Die categorie auto's is nog altijd in trek in de VS, waar de Koreanen goede zaken doen. Een andere optie is een soortgelijke grote SUV, maar dan in de premium-hoek. Het merk Genesis voert momenteel de G80 en de G90, binnenkort aangevuld met de kleinere G70. Met sedans red je het echter niet meer in autoland, dus zal ook de nieuweling aan de SUV's moeten. Een voorbode daarvan kregen we al in de vorm van de GV80, een waterstof-SUV die op de autoshow van New York schitterde. Onder deze Santa Fe kan de productieversie van die auto, of zelfs een nog grotere GV90 huizen.

Veel onzekerheid dus, maar dat is in dit stadium niet ongebruikelijk. We wachten geduldig af…