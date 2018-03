Slideshow

Hyundai Nexo nader toegelicht Prijs vergelijkbaar met ix35 FCEV

Hyundais nieuwe waterstofauto Nexo werd al in januari gepresenteerd op de Consumer Electronics Show in Las Vegas, maar in Genève schitterde de auto in Europese trim. De bijzondere SUV komt deze zomer naar Nederland en ook een prijsindicatie is al bekend.

De Nexo is de opvolger van de ix35 Fuell Cell, de waterstofvariant van de ix35 die nog beschikbaar bleef toen de overige versies van dat model al waren opgevolgd door de huidige Tucson. In tegenstelling tot die ix35 is de Nexo een geheel op zichzelf staand model, met een eigen koetswerk, een eigen interieur en zelfs een eigen platform. De SUV krijgt zijn energie van een brandstofcel die waterstof omzet in stroom, wat in samenwerking met een batterij van 40 kWh zorgt voor een actieradius van 800 km volgens wat positief ingestelde NEDC-cyclus. Drie brandstoftanks kunnen in totaal 156 liter waterstof herbergen. De Nexo is twintig procent lichter, tien procent efficiënter en dertig procent krachtiger dan voorganger ix35 FCEV. Met een lengte van 4,67 meter, een breedte van 1,86 meter en een hoogte van 1,53 meter is de Nexo ook flink langer, breder en lager dan die auto. De ix35 was 4,41 meter lang, 1,82 meter breed en 1,65 meter hoog. De Nexo biedt met 461 liter wel minder bagageruimte dan de ix35. De vorige waterstofauto van Hyundai kwam 'maar' 594 km ver en ook was er met 136 pk fors minder vermogen beschikbaar dan nu. Nexo-rijders beschikken straks over 163 pk, wat in een 0-100-tijd van 9,2 seconden moet resulteren.

Prijs

De Nederlandse importeur meldt dat de Nexo wat prijs betreft weinig zal verschillen van de ix35. Dat betekent dat de auto straks zo'n € 65.000 zal kosten. Veel voor een SUV van dit formaat, maar relatief voordelig ten opzichte van zijn kleinere en minder capabele voorganger. De enige andere waterstofauto die in Nederland leverbaar is, de Toyota Mirai, is met € 80.925 zelfs fors duurder en bovendien geen SUV. De Toyota komt ook maar 550 km ver op een lading waterstof.

Stress

Tegenover de alsnog vrij hoge prijs zet de Nexo behalve een innovatieve aandrijflijn een bijzonder fraai interieur. Een hoge middentunnel, veel aluminium en een bijzonder tweespaaks stuurwiel laten de auto hier duidelijk anders ogen dan zijn nuchterder merkgenoten, terwijl een breed scherm en een digitaal instrumentarium bijdragen aan het hightechsfeertje aan boord. De Nexo is ook echt hightech en beschikt onder meer over een intelligente vorm van spraakherkenning. Zo zou het zelfs mogelijk moeten zijn om door middel van een gesproken bericht de verlichting van je woonkamer vanuit de auto in of uit te schakelen. Hyundai lijkt de 'Intelligent Personal Cockpit' gedoopte werkomgeving van de Nexo dan ook aan te grijpen om zijn kunnen op het gebied van connectiviteit te tonen. Een ander voorbeeld hiervan is Wellness Care, een functie die met sensoren meet hoe het met de gezondheid en het stressniveau van de bestuurder is gesteld. Zijn er ongewenste factoren, dan kan het systeem een rustgevende afspeellijst inschakelen, de interieurverlichting dimmen of zelfs een online overleg met een arts aanbieden. Aan de buitenzijde is de Nexo vooral glad en modern, waarbij het front geheel naar de laatste Hyundai-mode is opgedeeld in twee 'lagen'. Bijzondere details zijn er hier in de vorm van de handgrepen, die net als bij een Range Rover Velar in de carrosserie verzinken als ze niet nodig zijn. Ook de achterruitwisser is weggewerkt op een manier die we kennen van Land Rover: in de dakspoiler.

Lange levensduur

Volgens Hyundai hoeven early adaptors die overgaan tot de aanschaf van een Nexo niet te vrezen voor de kwaliteit of de bedrijfszekerheid. De auto is getest onder extreme omstandigheden en moet bij buitentemperaturen tot min 30 graden Celsius probleemloos functioneren. Ook extreme hitte, waarbij 49 graden als voorbeeld wordt genoemd, zou geen probleem moeten zijn. De Koreanen beloven bovendien dat de levensverwachting van de Nexo-techniek vergelijkbaar is met die van een verbrandingsmotor: minstens tien jaar of 160.000 km. De Nexo arriveert eind juli 2018 in Nederland.