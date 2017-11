Slideshow

Hyundai laat Veloster alvast zien Kleurrijk gezelschap

Hyundai's eigenzinnige Veloster krijgt een opvolger. Het is voor het eerst dat Hyundai zélf iets van de asymmetrische hatchback laat zien.

Onze spionagefotograaf heeft zijn lens al diverse keren weten te richten op de tweede generatie Veloster. We weten al dat de Hyundai's N-divisie een extra potente versie in het vat heeft zitten, een auto die net als de i30 N in basistrim waarschijnlijk 250 pk uit zijn 2,0-liter grote viercilinder perst. De uitvoering met Performance Package zou dan goed zijn voor 270 pk.

De nieuwe Veloster is weer net zo asymmetrisch als zijn voorganger. Dat betekent dat de hatchback aan de rechterzijde twee portieren heeft, terwijl er links één exemplaar is geplaatst. Hyundai belooft een dynamischer weggedrag, ook voor de non-N-versies. Op de bestellijst verschijnen in ieder geval een 1,4- en een 1,6-liter grote T-GDI. Beide versies zijn standaard voorzien van een zeventraps DCT-transmissie.

Het is ruim zes jaar geleden dat de eerste Veloster verscheen. Hyundai stopte in 2014 de verkoop in Nederland nadat zich slechts 319 klanten voor zo'n eigenwijs geval hadden gemeld. Het moet nog blijken of de nieuwe generatie Nederlands asfalt onder zijn wielen krijgt. Of de nieuwe Veloster ook naar Nederland komt, is nog niet bekend.