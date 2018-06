'Voor alle modellen N-onderdelen' Hyundai kondigt meer N-nieuws aan

Hyundai heeft tijdens de Busan International Motor Show 2018 een blik gegeven in hun toekomst. Groot onderdeel daarvan is de sportieve N-divisie, waarvoor de Koreanen veel in petto hebben.

Hyundai presenteerde vorig zijn eerste N-model, de i30 N. De hot hatch kreeg in Noord-Amerika snel versterking van een tweede N-model, de Veloster N. Dit was enkel nog maar het begin zo blijkt nu, want Hyundai deelt nu zijn toekomstvisie van het sportieve label. Zoals we de i30 N en Veloster N kennen, komen er meer échte volwaardige N-modellen op de markt. Een mogelijke naam die in de wandelgangen wordt genoemd is de Kona. Daarnaast komen er mildere exemplaren onder een N-label met enkele uiterlijke en motorische aanpassingen. Ook komen er N-opties voor alle reguliere Hyundai-modellen waardoor klanten hun auto's sportiever kunnen aankleden.

In Korea maakt de Veloster N binnenkort als eerste N-model zijn opwachting. Daarnaast denkt Hyundai erover om de productie van de Europese i30 N op te schroeven door het onverwachtse succes van de hatchback. In Nederland bestel je een i30 N vanaf € 43.995.