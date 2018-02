Slideshow

Hyundai Kona Electric gepresenteerd 300 of 470 km actieradius

Hyundai trekt vandaag het doek van de elektrische variant van de Kona. De logischerwijs Kona Electric gedoopte cross-over komt in twee versies beschikbaar.

Tijdens de onthulling van de Kona kon Raf van Nuffel, hoofd van de afdeling productplanning van Hyundai Europe, aan AutoWeek vertellen dat een volledig elektrische Kona in 2018 zijn gezicht zou laten zien. Daar bleek geen woord aan gelogen, want tijdens de Autosalon van Genève maken we kennis met deze Kona Electric!

De Kona Electric komt beschikbaar in twee varianten. De basisversie beschikt over een 135 pk en 395 Nm sterke elektromotor, die aan een 39,2 kWh groot accupakket is gekoppeld. Wie deze Kona Electric met enige kalmte bedient, moet een actieradius van maximaal 300 kilometer kunnen halen. Let wel, dat is volgens de realistischere WLTP-cyclus! Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in 9,3 tellen achter de rug. Via een snellader is het accupakket in 54 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden.

De tweede Kona Electric-versie is de 204 pk en 395 Nm krachtige variant. Deze Long Range-versie krijgt van Hyundai een 64 kWh groot accupakket. Daarmee moet volgens de WLTP-cyclus een actieradius van tot 470 kilometer haalbaar zijn. In 7,6 tellen zoemt deze variant naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijk: voor de Opel Ampera-e staat een WLTP-cyclus van zo'n 370 kilometer genoteerd.

Vormgeving

Natuurlijk heeft Hyundai zijn best gedaan om de Kona Electric te onderscheiden van zijn benzinebroeders, zonder het kenmerkende Kona-design aan te tasten. De Kona Electric heeft een nieuwe voorbumper, een dichte grille en de bij de reguliere Kona's aanwezige dichte gleuf tussen grille en motorkap is verdwenen. Tevens krijgt de Kona Electric een zilveren strip die boven de nu dichte grille een plek heeft gekregen, een strip die doorloopt onder de dagrijverlichting. Waar de benzine-Kona's zijn voorzien van een zwart dak en van zwarte zijspiegelkappen zijn die delen bij de Kona Electric zilverkleurig. De achterbumper is ook anders ingedeeld, want we nemen er nu ribbels in waar, en de lichtmetalen wielen zijn tevens Kona Electric-eigen. De stekker-Kona is 1,5 centimeter hoger en 1 centimeter langer dan de al bekende versies. De bagageruimte is 373 liter groot, al houd je 332 liter over als je de laadkabel meebrengt. De reguliere Kona's kunnen 361 liter opslokken.

Ook in het interieur zijn wijzigingen doorgevoerd. Zo krijgt de middenconsole een nieuwe indeling. Onderaan vinden we zelfs een extra opbergvak. Op een 7-inch scherm is alle belangrijke informatie af te lezen en ook een nieuw head-up display is van de partij. De Kona Electric lijkt goed in zijn spullen te zitten. Hyundai spreekt over de aanwezigheid van achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen. Stoelventilatie en -verwarming zijn aan boord en een verwarmbaar stuurwiel is optioneel. Hyundai spreekt verder over zaken als een inductielader voor telefoons, een acht luidsprekers tellend audiosysteem van Krell, Smart Cruise Control met Stop & Go, Forward Collision-Avoidance Assist met voetgangersdetectie, Lane Follow Assist, dodehoekdetectie, Rear Cross-Traffic Collision Warning, vermoeidheidsherkenning en een grootlichtassistent.

Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.