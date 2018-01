Slideshow

Hyundai komt in 2021 met autonome auto Ook 'waterstofauto' naar CES

Hyundai meldt dat het in 2021 een zelfstandig rijdende auto op de markt wil brengen. Tevens maakt het tijdens de CES in Las Vegas bekend welke naam de nieuwe waterstofauto gaat krijgen.

Het gaat om een auto die in staat moet zijn om op niveau 4 autonoom te rijden. Dat betekent dat je je als 'bestuurder' bezig kunt houden met andere zaken dan het besturen van de auto. Dit geldt overigens alleen in bepaalde gebieden of onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in files. Bij niveau 5 valt er overal autonoom te rijden. Om in 2021 een autonome auto van niveau 4 op de markt te kunnen brengen, gaat Hyundai een samenwerking aan met technologiebedrijf Aurora.

Momenteel bouwt Hyundai nabij Seoul K-City, een 80 hectare grote proefstad waar Hyundai zijn autonome auto's ontwikkelt. Vanaf 2021 wil Hyundai de autonome auto's gefaseerd commercieel inzetten. De waterstofauto die Hyundai al heeft laten zien, is bij het testproces van de autonome auto's betrokken.



TIjdens de CES in Las Vegas geeft Hyundai meer informatie vrij over de autonome plannen. Tevens laat het merk weten welke naam de in augustus gepresenteerde 'Next Generation FCEV', die krijgt. Die van een brandstofcel voorziene SUV moet op een tank 800 kilometer ver kunnen komen. De brandstofcel is 10 procent efficiënter en 20 procent lichter en krachtiger dan de brandstofcel die in voorganger ix35 FCEV lag. Het vermogen is 30 procent hoger.