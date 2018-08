Biermann kijkt vooruit 'Hyundai Ioniq Electric N niet uitgesloten'

Met de i30 N bewijst Hyundai dat zijn N-label in staat is om een auto een geheel ander karakter te geven. In Nederland kennen we de i30 N al, maar daar zou zomaar een elektrisch N-broertje naast kunnen komen.

Uit berichtgeving van Automotive News, dag gesproken heeft met niemand minder dan N-topman Albert Biermann, blijkt nogmaals dat Hyundai grootse plannen heeft met het N-label. In Nederland kennen we de i30 N Hatchback al en daar komt straks een i30 N Fastbacknaast. In onder andere de Verenigde Staten heeft Hyundai de helaas niet naar Europa komende Veloster N in de aanbieding. Volgens Biermann kijkt Hyundai niet alleen naar andere carrosserievormen, maar ook naar andere aandrijflijnen.

Een vierde N-model zou volgens Biermann zomaar op basis van een SUV kunnen zijn, mogelijk de Tucson. Daar blijft het niet bij. Volgens het voormalig hoofd van BMW's M-afdeling kijkt Hyundai ook naar auto's met een alternatieve aandrijflijn. "Als je het hebt over Hyundai's N-afdeling na het jaar 2021, dan denk ik dat ook wij niet om elektrificatie heen kunnen, "zegt Biermann. "Vroeg of laat hebben we een EV, de vraag is alleen wanneer." Biermann geeft daarbij het voorbeeld van de Ioniq Electric. "[...] met bijvoorbeeld een grotere batterij. een krachtigere elektromotor en een sportievere afstelling, zouden we een N-kunnen maken. Zoiets is niet ondenkbaar."