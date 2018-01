Slideshow

Hyundai introduceert 'panoramadak-airbag' 'Aanzienlijk minder kans op hoofdletsel'

Na onder meer de knie-airbag en de voetgangersairbag is de wereld weer een airbag rijker. Hyundai presenteert als eerste autofabrikant ter wereld de ‘panoramadak-airbag’.

De panoramadak-airbag is een luchtzak die vrijwel de gehele oppervlakte van het panoramadak kan overspannen. Het grote glazen dak is een steeds populairdere optie, maar brengt kennelijk de nodige risico's met zich mee. Volgens Hyundai zorgt deze airbag voor een aanzienlijk betere bescherming van het hoofd indien de auto op z'n dak beland en voorkomt het ding bovendien dat passagiers door het dak uit de auto worden geslingerd.

De airbag gaat af op het moment dat een bepaalde snelheid en hellingshoek worden gedetecteerd. Het systeem lijkt daarmee op de automatische rolbeugelsystemen waarover veel cabriolets beschikken, al is het doel hier natuurlijk anders. Volgens Hyundai is de panoramadak-airbag extra complex, omdat de voorzienig rekening moet houden met de huidige toestand van het dak. Zo kan de glazen plaat geheel of gedeeltelijk geopend zijn, iets wat ook geldt voor het zonnescherm aan de binnenzijde van het dak. De airbag is volgens de Koreanen in staat om zich aan iedere situatie aan te passen, zodat te allen tijde de beste bescherming geboden kan worden. Wanneer en in welke auto we deze airbag voor het eerst tegen gaan komen, is op dit moment nog niet bekend.