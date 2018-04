Enkel voor Chinese markt Hyundai introduceert de Lafesta

Het nieuws uit China is nog niet op, want ook Hyundai introduceert een nieuw model. Dit is de nieuwe Lafesta, gericht op de jonge Chinese koper.

Het lijkt een Chinese trend te worden om Europese woorden als autonaam te gebruiken. Zo zagen we eerder deze week de Weltmeister EX5 (wereldkampioen), nu gebruikt Hyundai het Italiaanse woord voor 'festival' als naam voor het nieuwe model. Tijdens Auto China presenteert Hyundai de Lafesta. De landsgrenzen gaat de auto via de officiële kanalen nooit over, want het model is specifiek voor de Chinese markt bedoeld. Veel foto's stuurt Hyundai de wereld nog niet in, maar op de foto's komen we veel stijlelementen van andere modellen tegen. De verchroomde grille in de sterk aflopende neus kennen we van onder andere de Hyundai i30. Het dak lijkt al snel weer stijl af te lopen, net zoals bij de i30 Sportback.

Op de motorenlijst staat de 1.6 turbo GDi benzinemotor met een 7-traps automatische versnellingsbak met dubbele koppeling die we uit de Kona kennen. In de compacte SUV levert het blok 177 pk op, voor de Lafesta is dat vooralsnog onbekend. Het interieur wordt 'ruimtelijk' genoemd waarbij de focus op de bestuurder ligt. Verder stopt Hyundai de laatste technieken in de auto en is de Lafesta uitgerust met een batterij aan hulpsystemen voor de bestuurder. In het laatste kwartaal van dit jaar staat de Lafesta bij de Chinese dealers.