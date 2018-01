Slideshow

Hyundai haalt doelstelling inderdaad niet 7,25 in plaats van 8,25 miljoen

Dat Hyundai en Kia hun ambitieuze doelstellingen wat naar benden moesten bijstellen werd al eerder duidelijk, maar inmiddels is ook duidelijk hoeveel de realiteit achterblijft bij de verwachtingen.

Dankzij het ANP konden we gisteren al melden dat Hyundai niet zo'n goed jaar had als het aanvankelijk hoopte. Het doel was om in 2017 8,25 miljoen auto's te slijten, maar volgens persbureau Reuters is inmiddels duidelijk dat het totaal van Hyundai en Kia samen uitkomt op 7,25 miljoen stuks. Hyundai zelf verkocht 4,5 miljoen auto's in plaats van de beoogde 5,1 miljoen, terwijl Kia op krap 2,8 miljoen exemplaren uitkwam in plaats van bijna 3,2 miljoen exemplaren.

In Nederland doen beide merken het overigens wel uitstekend. Kia is hier het populairst en wist in 2017 23.281 auto's te slijten. Dat is een stijging van bijna 24 procent ten opzichte van de 18.799 auto's die hier vorig jaar over de Kia-toonbank gingen. Hyundai blijft daar met 14.386 auto's flink bij achter, maar verkocht nog altijd meer dan de 13.045 exemplaren van 2016.

In 2016 verkochten Hyundai en Kia in totaal bijna 7,9 miljoen auto's, wat betekent dat er ook in dat opzicht sprake is van een daling. Vanwege de tegenvallers heeft het gigantische Koreaanse concern relatief bescheiden verwachtingen voor dit jaar: het totaal moet nu uitkomen op 7,8 miljoen.