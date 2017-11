Slideshow

Hyundai 'FCEV' waagt zich buiten de deur Bijna klaar voor de markt

Net als Toyota neemt Hyundai de brandstofcel bloedserieus. Een stel nagenoeg plakkerloze testexemplaren van de 'Next Generation FCEV' zijn van dichtbij gesnapt.

Hyundai bewees in augustus dit jaar weer dat het een grote toekomst voorziet voor auto's met een brandstofcel aan boord. Het merk liet namelijk al de Next Generation FCEV zien, een productierijpe versie van de FE Fuel Cell Concept. Twee prototypes wagen zich in het openbaar.

Onder het kap van dit Koreaanse duo gaat een brandstofcel schuil die 9 procent efficiënter en ook nog eens lichter en 20 procent krachtiger is dan het exemplaar dat in voorganger ix35 FCEV lag. De aandrijflijn is 163 pk sterk en op één tank waterstof moet de cross-overachtige zo'n 800 kilometer ver kunnen komen. Ter vergelijk: de al genoemde ix35 FCEV schopte het tot 594 kilometer.

We zien duidelijk dat ook deze waterstof-SUV van Hyundai de voorzijde met de dubbele kijkers krijgt. De Kona was de eerste auto van het merk die een front met dat designkenmerk kreeg. Hyundai liet aan AutoWeek al weten dat we die ontwerpstijl op alle SUV's van het merk gaan terugzien.

Hyundai heeft ongetwijfeld een pakkender klinkende naam in gedachten dan 'Next Generation FCEV'. Hoe die luidt, weten we nog niet, maar daar komt spoedig verandering in. Tijdens de Consumer Electronics Show die in januari in Las Vegas plaatsvindt, geeft Hyundai die nieuwe naam vrij. Volgend jaar moet de auto tevens op de markt verschijnen.