Hyundai en IED met Kite Concept naar Genève Studiemodel als studieproject

Hyundais Europese designcentrum heeft samen met het in Turijn gevestigde Istituto Europeo di Design (IED) een studiemodel klaargestoomd voor de Autosalon van Genève. We krijgen alvast een schets te zien.

Kite is de naam van de concept-car die een vrucht is van een samenwerking tussen Hyundais European Design Center en het Istituto Europeo di Design (IED). De Kite is door studenten van de Italiaanse designschool ontworpen en maakt deel uit van een afrondingsproject van de studie Transportation Design. Vijftien creatieve studenten hebben zich met de Kite beziggehouden.

De Kite heeft de vorm gekregen van een buggy en meet 3,75 meter in de lengte, is 2,24 meter breed en 1,46 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,58 meter. De tweezitter heeft een elektrische aandrijflijn, die vooralsnog niet verder is gespecificeerd. In de eerste week van maart weten we meer!