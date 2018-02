Slideshow

Hyundai Elantra ook als EV Nieuwe stekkeraanbieding voor de VS

Hyundai is aan het testen geslagen met wat sterk lijkt op een volledig elektrische versie van de Elantra. In Nederland hoeven we de sedan overigens niet op de markt te verwachten.

Hyundai biedt de Ioniq in de Verenigde Staten net als in ons deel van de wereld in drie smaken aan: als Hybrid, Plug-in Hybrid én als volledig elektrische Electric. Het leveringsgamma lijkt er te worden uitgebreid met een elektrische versie van de Elantra.

De huidige generatie Elantra, in het thuisland Avante geheten, is een 4,55 meter lange sedan die in ons land niet wordt geleverd. Dat gaat ook gelden voor deze Elantra EV. De auto verraadt zijn EV-identiteit overigens niet alleen met de voor de Ioniq typerende wielen die onder de sedan zijn gemonteerd. Uitlaatpijpen ontbreken en volgens de fotograaf maakte de auto in het voorbijgaan geen enkel geluid.

Waarschijnlijk geeft Hyundai deze Elantra EV dezelfde aandrijflijn mee als de Ioniq Electric. Dat betekent dat ook deze sedan over een 120 pk sterke elektromotor komt te beschikken die zijn levenslust put uit een 28 kWh groot accupakket.