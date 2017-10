Slideshow

Hyundai Elantra klaargestoomd voor Las Vegas Graag geziene SEMA-gast

Hyundai is van oudsher goed vertegenwoordigd tijdens het jaarlijkse tuningspektakel in Las Vegas. Ook dit jaar is weer een fanatiek met spoilers beplakte Elantra aanwezig op de SEMA Show.

De in 2015 gelanceerde zesde generatie van de Hyundai Elantra is een in de basis bescheiden ingestelde sedan die zich zo op het eerste gezicht niet zo makkelijk leent als tuningobject, maar niets blijkt minder waar. Vorig jaar bracht Hyundai al een van uitbundig spoilerwerk voorzien exemplaar mee naar de SEMA Show in Las Vegas en ook de editie die eind deze maand van start gaat, wordt met de aanwezigheid van een Elantra verrijkt.

Het BTR Edition Elantra Sport-gedoopte exemplaar is samen door Hyundai en tuningboer Blood Type Racing (BTR) aangepakt. De sedan is voorzien van een bodykit, een wel heel opvallend lakje én van aangepaste koplampen aan de voorzijde. Een gigantische achtervleugel is op de achterklep bevestigd en de Koreaan staat op 19-inch wielen waar Toyo T1 Sport-banden omheen zijn gevouwen. De lijst met aanpassingen gaat verder met speciale remmen, een sportonderstel, een uit koolstofvezel vervaardigd stuurwiel en - jawel - de verplichte speciale vloermatten.

De BTW Edition is gebaseerd op de Elantra Sport en dat betekent dat er zich een 204 pk sterke 1,6-liter grote viercilinder turbomotor schuilhoudt onder de kap. Dat blok is van een een water/methanol-injectiesysteem en van een herschreven motormanagementsysteem voorzien. Hoe krachtig de Hyundai daarmee is geworden, wordt niet vermeld.