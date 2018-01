Slideshow

Hyundai boekt opnieuw recordjaar in Europa Het goede nieuws

Eerder deze maand moesten we berichten dat de wereldwijde verkoopcijfers van Hyundai en Kia in 2017 wat achterbleven bij de verwachtingen. Vandaag is het tijd voor het goede nieuws: in Europa werden er wél records gebroken.

Wel is het belangrijk om daarmee op te merken dat het Europese verkooprecord het merk Hyundai betreft, terwijl de ietwat tegenvallende mondiale verkoopcijfers betrekking hadden op autobouwer Hyundai en daarmee ook van toepassing zijn op Kia. 2017 gaat de boeken in als het meest succesvolle jaar ooit voor Hyundai Motor Europe, met een totale verkoop van 523.258 nieuwe auto's in ons werelddeel. In 2016 bleef het totaal net onder het half miljoen steken, maar ook in dat jaar en in 2015 werden er verkooprecords gebroken.

Met een groei van 3,5 procent presteert Hyundai boven het marktgemiddelde. Met 150.000 verkochte exemplaren is de Tucson de absolute bestseller van het Hyundai-gamma. In Nederland zijn we kennelijk bescheiden aangelegd, want kleine i10 is hier de best lopende Hyundai. Het model staat op de 22e plaats in de Nederlandse verkoopranglijst, de Tucson op plaats 40. Hyundai meldt trots dat er ook 23.000 Ioniqs zijn verkocht. 1.734 exemplaren van de hybride, de plug-in hybride óf de volledig elektrische vijfdeurs kregen een Nederlands kenteken.

In 2018 wil Hyundai de aandacht vasthouden door een aantal interessante nieuwe modellen te introduceren. Om te beginnen is daar de Nexo, de waterstof-SUV die onlangs in Las Vegas werd gepresenteerd. De auto zal in maart voet op Europese bodem zetten, want dan is hij te zien op de Autosalon van Genève. Bovendien moet in de eerste helft van 2018 een elektrische versie van de Kona verschijnen.