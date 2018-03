'In 2021 is Hyundai het groenste merk' Hyundai belooft doorbraak EV's

De inburgering van elektrische auto's gaat gestaag, maar niet zo snel als velen verwacht en gewenst hadden. Hyundai belooft daar verandering in te gaan brengen. Door ons land voorrang in de productie van EV's te geven, moet dat lukken.

"Wij gaan voor de defintieve doorbraak van EV's in Nederland zorgen," belooft pr-manager Mike Belinfante zelfverzekerd. "Toen ik tien, vijftien jaar geleden bij Hyundai begon, stonden we op nummer vijftien. Toen zei Hyundai dat ze nummer vijf wilden worden en ik dacht: het zal wel. En kijk nu waar we staan," bekrachtigt Belinfante zijn vertrouwen. "In 2021 zijn wij het groenste merk ter wereld en heeft zestig procent van alle Hyundai's een elektrische aandrijflijn," voegt hij er aan toen.

Tijdens een evenement op voormalig vliegkamp Valkenburg in Katwijk aan Zee doet Hyundai vandaag zijn elektrische strategie voor de komende jaren uit de doeken. Directe aanleiding zijn de nieuwe Kona Electric en Nexo die onlangs in Genève werden onthuld en nu voor het eerst op Nederlandse bodem zijn. Met name de Kona Electric wordt een belangrijke troef voor Hyundai. Hoewel de exacte prijs nog even in raadselen gehuld blijft, belooft de importeur wel dat hij straks, bij de marktintroductie in juli, in zijn meest luxe en krachtige uitvoering onder de vijftig mille blijft. een belangrijke grens, want over het bedrag daarboven gaan zakelijke rijders volgend jaar de volle mep bijtelling betalen.

Het helpt wellicht dat de verantwoordelijke voor EV's op het Europese hoofdkwartier Frank Meijer, een Nederlander dus, is. Meijer: "Naast Noorwegen, waar de importeur al achtienduizend orders voor de Kona heeft, krijgt Nederland voorrang op EV's." Volgens Meijer is van de productie van dit jaar op ruim vijfduizend elektrische Hyundai's een Nederlands vlaggetje geplakt: "2.400 elektrische Ioniqs, 800 hybrides, 50 plug-in hybrides, 1.750 elektrische Kona's en 50 tot 100 Nexo waterstofauto's zijn voor Nederland gereserveerd."

"Daardoor is de Hyundai Kona straks de enige EV die in Nederland voldoende leverbaar is," aldus Belinfante. Naast de elektrische Kona schittert ook de Nexo waterstofauto in de hangaar in Katwijk. Doordat de infrastructuur voor waterstof in ons land nog erg beperkt is (drie tankstations, met uitbreiding naar elf volgend jaar) zal die auto nog geen grote aantallen scoren, maar het is wel een serieuze kandidaat voor de toekomst. "Het is een fout om te kiezen voor of EV of FCEV (fuel cell electric vehicle, red.)," vertelt Meijer. "Wij zien voor beide toekomst. In een land als Duitsland, waar grotere afstanden en hogere snelheden de standaard zijn, is meer vraag naar FCEV. In ons land is het vooralsnog de EV waar de meest mensen voor zullen kiezen. FCEV staat straks tot EV als voorheen diesel tot benzine."

De Nexo is niet alleen de eerste Hyundai die vanaf het begin als FCEV was bedoeld (de iX35 Fuel Cell was een omgebouwde gewone iX35), hij is technisch ook klaar voor autonoom rijden op niveau 4. "Helaas kan dat in Europa niet omdat de kaarten daar nog niet klaar voor zijn," zegt Meijer.

Alsof de duivel er mee speelt valt net voor het einde van Hyundai's presentatie over de elektrische toekomst.. de elektriciteit uit. Gelukkig zorgt de ledverlichting van de uitgestalde auto's ervoor dat de gasten Hangaar 2 kunnen verlaten zonder over elkaar te struikelen.