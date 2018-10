'General Motors heeft interesse' 'Humvee-fabrikant AM General te koop'

AM General, vooral bekend van de Humvee en de personenversie daarvan, staat in de etalage. Dat schrijft Reuters vandaag.

Het 48 jaar geleden opgerichte AM General, een voortvloeisel uit de Kaiser-Jeep Corporation, kennen we voornamelijk van de Humvee, de militaire alleskunner die in 1984 voor het eerst door AM General werd gebouwd. In 1992 werd de personenversie van de Humvee, de H1, onder merknaam Hummer verkocht, een merk waarvan General Motors de merkrechten in 1998 in handen kreeg. Reuters schrijft op basis van niet nader gespecificeerde bronnen dat AM General in de etalage staat.

De waarde van AM General wordt geschat op zo'n 2 miljard dollar. Volgens Reuters heeft niet alleen Fiat Chrysler Automobiles, maar ook General Motors interesse om AM General aan zijn portfolio toe te voegen. AM General is momenteel in handen van verschillende private equity-investeerders. De jaaromzet van AM General ligt op zo'n 160 miljoen dollar.

De Hummer H2 werd door AM General in opdracht van General Motors gebouwd, maar AM General was niet in handen van GM. AM General had verder niets met de H3 te maken.