Chinese start-up is ambitieus Human Horizons presenteert toekomstplannen

Slideshow

De wereld is weer een automotive start-up rijker: Human Horizons. Het Chinese bedrijf heeft in het thuisland zijn toekomstplannen gepresenteerd.

Human Horizons is niet zomaar een start-up. Althans, dat is de boodschap die het bedrijf over tracht te brengen. Het bedrijf schuift niet slechts een elektrische cross-over of een hypercar naar voren, maar zegt een volledige stadsinfrastructuur te willen ontwikkelen.

Human Horizons wil een infrastructuur voor autonoom rijdende auto's opzetten. Het bedrijf is van plan om wegen in en om steden van sensoren en camera's te voorzien die informatie doorgeven aan de autonome auto's. Volgens Human Horizons kan het op deze manier zaken als stoplichten efficiënter benutten. Het bedrijf heeft twee concept-cars achter de schermen staan, de Concept Active (een stadsauto die plek biedt aan twee inzittenden, foto 2), de Concept Hypervelocity (een sportievere tweezitter waar je ook zélf in kunt sturen, foto 1).

Dat klinkt wellicht als luchtfietserij, maar Human Horizons lijkt bloedserieus te zijn. Aan het roer van het bedrijf staat de Chinese zakenman Din Lei, in de Chinese autosector een bekende naam. Lei werkte onder andere voor de joint-venture SAIC-Volkswagen en heeft onder andere bij LeSee gewerkt. Lei heeft onder andere bestuurders en engineers van General Motors en Jaguar Land Rover aan zijn werknemersbestand weten toe te voegen. Human Horizons is van plan om omstreeks 2020-2021 met de productie van zijn eerste auto's te starten. In Sjanghai begint het bedrijf daarvoor al met het testen van zijn infrastructuur.