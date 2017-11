Slideshow

Huidige Fiat Panda schopt het tot miljoen stuks Al decennia succesvol

Fiat laat vol trots weten dat onlangs nabij Napels het miljoenste exemplaar van de huidige generatie Panda van de band is gelopen.

De huidige, derde generatie Fiat Panda ziet sinds 2011 het levenslicht in het Italiaanse Pomigliano d'Arco en sinds zijn marktintroductie zijn er nu 1 miljoen exemplaren van gebouwd. De auto die de productieteller op een getal met zes nullen wist te krijgen, is een witte Panda City Cross, de stoer aangeklede Panda-smaak, met 69 pk sterke 1,2-liter grote viercilinder in het vooronder.

Sinds de marktlancering van de oer-Panda in 1980 zijn maar liefst 7,5 miljoen Fiatjes met die modelnaam verkocht. Het gros daarvan valt toe te schrijven aan de eerste generatie Panda, waarvan de productieteller op maar liefst 4,5 miljoen stuks staat. De tweede generatie Panda, waarvan de productie in mei 2003 werd aangeslingerd in Polen, verliet tot eind 2012 2.168.491 keer de fabriekspoorten in Tychy. In ons zijn in totaal zo'n 200.000 Panda's verkocht. In 1986 werden de meeste sleutels overhandigd: 10.549 keer. 2010 is met 10.458 verkochte Panda's het op één na beste Panda-jaar. Daar heeft de introductie van de 69 pk sterke 1.2 waarschijnlijk mee te maken gehad, een blokje dat met een gemiddelde CO2-uitstoot van 110 g/km van de Panda een van wegenbelasting vrijgesteld model maakte. Tevens was de 1.2 vrijgesteld van bpm en dat maakte een prijskaartje van zo'n 7,5 mille mogelijk.