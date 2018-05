Klant legt € 2.85 miljoen neer Honderdste Bugatti Chiron naar Midden-Oosten

Slideshow

Sinds het einde van 2016 heeft Bugatti honderd Chiron's aan klanten overhandigd. De supercar rolde deze week uit de fabriek in het Franse Molsheim en rijdt binnenkort in het Midden-Oosten rond.

Met de mijlpaal van de honderdste Chiron bereikt Bugatti een vijfde van de totale productie. In totaal verschijnen er namelijk 'slechts' 500 Chiron's op de weg. Nog zo'n zes jaar heeft Bugatti nodig om de overige 400 supercars te maken, want op volle snelheid bouwt het Franse merk 70 exemplaren van de Chiron per jaar. De honderdste Chiron bestormt binnenkort de wegen van het Midden-Oosten, want daar komt de eigenaar vandaan. Hoeveel de beste man neerlegde voor de 1.500 pk sterke auto? Ongeveer € 2.85 miljoen.

De buitenkant van de Chiron is met donkerblauwe carbon onderdelen afgewerkt en voorzien van een matte afwerking. Aan de zijkant siert een 'Italian' rode lijn en ook de lederen zetels zijn in deze kleur uitgerust. De speciale zwarte wielen maken het geheel af. Nog even wat cijfers om het geheugen op te frissen: een Chiron heeft 1.500 pk, 1.600 Nm, doet een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 2,5 seconden, naar 200 km/h in 6,5 seconden en 300 km/h in 13,6 seconden. De topsnelheid ligt op 420 km/h. In Nederland rijden er in ieder geval twee Chiron's rond, waarvan er eentje sinds vorige week op geel kenteken staat. Gemiddelde nieuwprijs: € 3.05 miljoen. Hoeveel Chiron's er precies in Nederland rondrijden, wilde Bugatti Nederland wegens discretie niet delen.