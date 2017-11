Slideshow

Honda verhoogt winstverwachting opnieuw Vooral China is sterk

De Japanse autofabrikant Honda heeft zijn winstverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, vooral door sterke verkoopcijfers in China. Het concern voorziet dat de operationele winst in het boekjaar dat eindigt in maart uitkomt op 745 miljard yen (5,8 miljard euro).

In augustus gingen de Japanners nog uit van 725 miljard yen. De nieuwe winstprognose is wel lager dan waar analisten in doorsnee van uitgingen. De verkopen van Honda in China, de grootste automarkt ter wereld, schoten in het lopende boekjaar met 18 procent omhoog tot 1,03 miljoen stuks. Daarmee stootte Honda aartsrivaal Nissan, die sinds 2009 de grootste Japanse autoproducent in China was, van de troon.

Honda profiteerde vooral van een sterke vraag naar zijn topmodel Avancier en andere grote SUV's. Ook kreeg Honda de afgelopen maanden, net als andere Japanse exporteurs, hulp van de zwakke yen. Daardoor zijn hun producten goedkoper in het buitenland.