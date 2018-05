Blijft enkel een concept Honda UK maakt Civic Type R pick-up

Na het zien van de Honda CR-V cabriolet dachten we dat het niet veel gekker kon bij de creatievelingen van Honda in Engeland. Tot nu, want naar de SMMT Test Day neemt het merk een Civic Type R pick-up mee.

Bijna een jaar na de introductie van 'normale' Civic Type R presenteert Honda aan de andere kant van de Noordzee dit bijzonder concept-model, gemaakt door een speciaal team van Honda of the UK Manufacturing (HUM) in het Britse Swindon. Men nam voor de gelegenheid een pre-productiemodel en verving de achterbank met achterbak voor de speciale installatie van de pick-up. Wat wel bleef is de enorme spoiler waar elke originele Type R met is uitgerust. Ook de motor bleef behouden, waardoor de pick-up een topsnelhied van 272 km/h (165 mph) heeft en een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h in 5,8 seconden volbrengt. Het doel van het project was om de snelste pick-up op de Engelse wegen neer te zetten.

Wie enthousiast wordt van deze razendsnelle pick-up wordt nu teleurgesteld, want de auto gaat uiteraard niet in productie. Hij moet enkel de show stelen op de SMMT Test Day in Engeland. Eerder zagen we al een soort gelijk project vanuit Engeland in de vorm van een CR-V waarvan het dak eraf werd gehaald. Dat grapje stond in het teken van 1 april, maar de Britten kunnen kennelijk ook op andere momenten uit de voeten met de zaag.