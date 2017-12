Slideshow

Honda teast Insight-voorbode voor Detroit Update: volledig in beeld!

Honda zal op de autoshow van Detroit een voorbode van de nieuwe Insight onthullen. De auto heet nog ‘Prototype’, maar is vrijwel productieklaar.

Dat wordt om te beginnen duidelijk uit de bijgevoegde afbeelding, die een behoorlijk productierijpe vijfdeurs toont. Honda's 'dedicated' hybride wordt afgaande op die afbeelding wat minder apart dan voorheen. In plaats van een extreme druppelvorm met een Prius-achtige kont staat hier een langgerekte liftback die veel weg lijkt te hebben van de nieuwe Civic.

Onderhuids verandert er ook veel. Opmerkelijk is dat Honda zelf aangeeft dat de nieuwe Insight 'in tegenstelling tot de voorgaande modellen' wordt uitgerust met Honda's nieuwe Two-Motor-hybridesysteem en daarmee een verbruik kan realiseren dat in lijn is met dat van de concurrenten. Dat klinkt opmerkelijk bescheiden, maar wat de Japanners bedoelen, is dat de Insight meer op zijn elektromotor leunt dan het vorige model. De IMA gedoopte 'assistent' van die auto en bijvoorbeeld de Civic Hybrid bood ondersteuning aan de verbrandingsmotor, maar bij het nieuwe hybridesysteem behoort volledig elektrisch rijden veel vaker tot de mogelijkheden. Ook op andere gebieden zijn er grote verschillen. Zo ontbeert de Insight straks hoogstwaarschijnlijk – net als de toekomstige C-RV Hybrid – een traditionele transmissie.

Voordat we dat op de straat kunnen uitproberen, laat Honda ons zoals gezegd nog even wennen aan het uiterlijk. Showauto's met de toevoeging 'Prototype' zagen we in het recente verleden vaker bij dit merk. Zoals de voorbode van de Civic Type-R vrijwel ongewijzigd in productie ging, zal het ook de hybride Insight vergaan.

***Update***

Inmiddels zijn minder duistere beelden opgedoken van de Insight. Ze bevestigen eerdere vermoedens: de Insight is wat conventioneler dan voorheen en lijkt niet aleen op de Civic, maar ook op de hier niet leverbare Accord.