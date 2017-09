Slideshow

Honda StepWGN onder het mes Vooral stoedere 'Spada' aangepakt

Klein nieuws over een groot model. Honda heeft in het thuisland een facelift doorgevoerd op de StepWGN, de grootste MPV die het merk op de bestellijst heeft staan.

Eerder liet Honda met een teaserafbeelding weten dat de StepWGN spoedig opgewaardeerd zou worden. Nu blijkt dat met name de stoerder vormgegeven Spada-uitvoering wordt aangescherpt. De sportievere variant van de 4,69 meter lange en 1,7 meter brede MPV krijgt een volledig nieuw front aangemeten.

De Spada-uitvoering was altijd al de stoerder vormgegeven smaak binnen de StepWGN-line-up. Het model onderscheidt zich nu duidelijker van z'n milder ingestelde broers. De auto krijgt een nieuwe voorzijde die beter past bij het huidige Honda-gamma. We zien nieuwe ledkoplampen, krachtiger vormgegeven bumpers en een immense, uit zilvergrijs kunststof bestaande grille met drie lamellen, waarvan de bovenste tweemaal zo dik is als de onderste twee. Aan de achterzijde monteert Honda een nieuwe achterspoiler. Alles voor de neerwaartse druk, zo blijkt. De StepWGN Spada profiteert verder van nieuwe veiligheidssystemen. Denk aan een noodremsysteem en adaptieve cruisecontrol.

De StepWGN bestaat al jaren. Tussen 1996 en 2001 stond generatie 1 in de prijslijst. Dit op de Civic gebaseerde model werd in 2001 opgevolgd door de tweede generatie, waarvan de stoelen in bijzondere standen waren in te stellen. In Play-mode stonden de stoelen bijvoorbeeld tegenover elkaar. De in 2005 verscheen derde generatie kreeg een spannender koets en werd bovendien voorzien van twee schuifdeuren in plaats van één. De vierde generatie - die in 2015 het veld moest ruimen - werd in 2009 op de markt gebracht.

Ook op het gebied van de Odyssey heeft Honda nieuws te melden. De Japanse en Chinese Odyssey, een volledig ander model dan de vorig jaar nieuw gelanceerde Amerikaanse Odyssey, is voortaan ook als Hybrid en als Sport Hybrid te krijgen. Het uit 2013 stammende model wordt verder op details opgewaardeerd met een opgefrist front met een nieuwe bumper en een herziene grille. Ook dit model komt over nieuwe veiligheidssystemen te beschikken.

Samen met de vorige maand beschreven N-Box maken bovenstaande nieuwkomers hun debuut tijdens de Tokyo Motor Show.