Honda StepWGN 1,5 miljoen keer gebouwd Populaire Japanner, maar wat is het?

Vol trots meldt Honda dat het in totaal 1,5 miljoen exemplaren van de StepWGN heeft gebouwd. Tijd om deze op-en-top Japanse MPV eens onder de loep te nemen.

Wie AutoWeek dagelijks volgt, weet natuurlijk dat wij ons niet beperken tot wat zich in Europa op autogebied afspeelt. Er zijn talloze modellen die om welke reden dan ook nooit Nederlandse of zelfs Europese grond onder hun wielen krijgen en juist díe auto's verdienen het om eens nader te worden bekeken. Vandaag is het de Honda StepWGN die op een podium wordt gezet, een modelserie waarvan er sinds 1995 1.500.874 exemplaren zijn gebouwd, maar die we in ons deel van de wereld helemaal niet kennen.

Het is 1995 als Honda tijdens de Tokyo Motor Show de F-MX Concept aan de wereld voorstelt, een nagenoeg productierijp studiemodel dat bijna volledig weggaf wat het merk een jaar later op de markt zou brengen: de eerste generatie StepWGN.

Generatie 1

De 4,7 meter lange en zo'n 1,82 meter hoge MPV leunde sterk op Civic-techniek en beschikte naast twee voorportieren over één schuifdeur. In het vooronder lag in alle gevallen een 125 pk sterke 2,0-liter viercilinder benzinemotor, die enkele jaren later ook in de eerste generatie van de CR-V een plek kreeg. Schakelen ging altijd door middel van een CVT-transmissie, een bak die zijn vermogen doorgaans aan de voorwielen afleverde, maar optioneel ook naar alle vier de wielen kon sturen.

Generatie 2

Honda leek wel tevreden met zijn middelgrote MPV en schoof in 2001 een tweede generatie naar voren, een auto die voor het grootste deel voortborduurde op de techniek van zijn voorganger. De VTEC-loze 2.0 werd de laan uit gestuurd en Honda bracht er een 2,0- én een 2,4-liter viercilinder voor in de plaats, die wel met variabele kleptiming was uitgerust. Vanaf 2003, het jaar waarin de auto werd gefacelift, kwam voor het eerst de Spada om de hoek kijken, een sportievere variant van de MPV met stoere uiterlijke opsmuk.

Generatie 3

Slechts vier jaar hield generatie twee het vol en diezelfde levensduur was van toepassing op de in 2005 gelanceerde derde StepWGN. Deze volledig nieuwe MPV kromp in zowel lengte als hoogte enige centimeters, maar was dankzij zijn nieuwe platform ruimer dan ooit. De nu 4,63 meter lange StepWGN kreeg voortaan de beschikking over twee schuifdeuren. Op de motorenlijst stonden voor de StepWGN nieuwe 2,0- en 2,4-liter viercilinders, modernere blokken dan de krachtbronnen van zijn voorganger.



Generatie 4

2009 was het jaar waarin de vorige generatie StepWGN werd gelanceerd, een opnieuw volledig nieuwe generatie, die in de lengte groeide tot 4,69 meter. De motorenlijst werd uitgekleed tot slechts één exemplaar: een 150 pk sterke 2,0-liter viercilinder die we in Europa kenden van de toen actuele CR-V. Twee schuifdeuren waren weer van de partij, hetzelfde geldt voor de keuzemogelijkheid om voor voorwiel- of vierwielaandrijving te gaan.

Generatie 5

Twee jaar geleden maakten we kennis met de huidige StepWGN, een behoorlijk eigenzinnig getekende generatie die over de - jawel - Waku Waku Gate kwam te beschikken. Hierbij vervangen twee in het midden scharnierende portieren een reguliere achterklep, al zijn de twee exemplaren ook in één geheel omhoog te openen. Voor het eerst kreeg de MPV de beschikking over turbotechniek in de vorm van een geblazen 1,5-liter VTEC-vierpitter. Ook valt er voor een hybrideversie te kiezen. Eind september werd de Japanse balzaal op de snijtafel gelegd, waarbij met name de stoerdere Spada-uitvoering werd aangepakt.

Hoewel Honda vol trots meldt dat het 1,5 miljoen exemplaren heeft verkocht, zijn de verkoopcijfers door de jaren heen behoorlijk teruggelopen. Tussen 1996 en 2001 werden jaarlijks zo'n 100.000 exemplaren verkocht, met 2001 als uitschieter. In dat jaar vonden 109.633 exemplaren een Japanse eigenaar. Het jaar hierop zakten de verkopen in tot zo'n 65.463 exemplaren. In 2005 werd de 100.000-grens nog één keer doorbroken, iets wat hierna niet meer zou gebeuren. In 2014 werd het dieptepunt van 33.951 stuks bereikt. In 2015 en 2016 werden respectievelijk 63.644 en 48.110 exemplaren verkocht. Dit jaar staat de teller op 23.731 stuks en daarmee lijkt 2017 het slechtste jaar voor de StepWGN te worden.