Honda Sports EV Concept schittert in Tokio Deel twee in Honda's retro-avontuur

Honda pakt tijdens de Tokyo Motor Show onder andere uit met deze hoopgevende Sports EV Concept!

Tijdens de IAA van Frankfurt maakten we kennis met de Urban EV Concept, een compacte elektrische hatchback waar Honda bloedserieuze plannen mee heeft. Die van stekkerkracht voorziene knipoog naar de eerste generatie Civic krijgt tijdens de Tokyo Motor Show gezelschap van deze Sports EV Concept.

Achter het Honda-logo zien we een blauw schijnsel, het zal een kenmerk worden voor toekomstige elektrische Honda's. In het front kunnen in diverse talen boodschappen geprojecteerd worden, zoals groeten of adviezen aan andere weggebruikers - hopelijk vriendelijke. Tevens valt er te zien hoe het met de accu's is gesteld.

Honda is niet bepaald vrijgevig met informatie, maar het is duidelijk dat we deze Sports EV Concept als broertje van de Urban EV Concept kunnen zien. Die hatchback moet in 2019 op de markt verschijnen. Of deze coupé ook in productie gaat, is nog niet met zekerheid te zeggen. Vingers gekruist!