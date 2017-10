Slideshow

Honda sluit Japanse productielocatie Samaya-fabriek sluit straks zijn poorten

Honda laat weten dat het per 2022 de deuren van zijn Samaya-fabriek definitief sluit. De productie wordt overgeheveld naar een andere, reeds bestaande productielocatie.

Honda zegt zijn productieproces grondig te willen stroomlijnen, mede aangejaagd door de snelle ontwikkelingen op het gebied van elektrificatie in autoland. De fabrikant zegt door het aanpassen van de productie in het thuisland sneller te kunnen reageren op de komst van nieuwe technologie.

De productie van auto's in de Sayama-fabriek wordt gestaakt en verhuist naar die van de Yorii-productiefaciliteit. In het fiscale jaar 2022 moet die verhuizing voltooid zijn. De Yorii-fabriek wordt vervolgens ook ingezet als ontwikkelingscentrum voor nieuwe technologie op EV-gebied. Een groot deel van de werknemers van Sayama komt in Yorii te werken, laat Honda weten. Honda's fabriek in Suzuka blijft gewoon draaien.

Momenteel bouwt Honda jaarlijks ruim een miljoen auto's in het thuisland. Dat aantal wordt langzaam teruggeschroefd naar ruim 800.000 stuks.

Onlangs liet Honda weten dat tweederde van zijn verkochte auto's omstreeks 2030 over een geëlektrificeerde aandrijflijn zal beschikken. Daartoe behoren dus hybriden, plug-ins, EV's en auto's met een brandstofcel aan boord. "In Europa zien we dat de verschuiving naar geëlektrificeerde modellen groter is dan waar dan ook ter wereld", zegt Hachigo, CEO van Honda Motor Co. "Europa is daarmee duidelijk toe aan 'de volgende stap", aldus de topman.