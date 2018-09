Retrokoets voor kei-roadster Honda S660 als Neo Classic

In het thuisland levert Honda de S660, een kei-roadstertje waarvoor het merk nu een speciale wisselkoets heeft gepresenteerd.

Het leveringsgamma van de in 2014 gepresenteerde tweede generatie Daihatsu Copen werd een jaar na zijn lancering op bijzondere wijze uitgebreid. Daihatsu levert namelijk de Cero-wisselkoets voor de minuscule tweezitter, een set panelen en bumpers waarmee de auto in feite volledig wordt omgetoverd. De Copen is vanaf nu niet meer de enige Japanse kei-roadster die met een retro-achtig wisselkoetsje te krijgen is. Honda levert voor zijn S660 namelijk eveneens een bijzonder pakket aan die de S660 omtovert in de S660 Neo Classic.

De S660 Neo Classic is ontwikkeld door Honda Acces, de afdeling van Honda die accessoires ontwikkelt en aan de man brengt. De panelen zijn in elke gewenste kleur te spuiten en zijn bij Honda's Utec-dealers in het thuisland ook op een al bestaande S660 aan te brengen. De S660 Neo Classic is eveneens kant-en-klaar te koop.

Aan de aandrijflijn wordt verder niet gesleuteld. Ook de S660 Neo Classic wordt dus voortgestuwd door een 660 cc grote driecilinder die 64 pk naar de achterwielen stuurt. De krachtbron ligt achter de voorstoelen. Schakelen geschiedt middels een handgeschakelde zesbak of met een CVT-transmissie. Honda lepelt dezelfde motor overigens in de N-One, een kei-car waar het neusje van deze Neo Classic wel iets van wegheeft. Dat niet verwonderlijk, het N-One-snuitje is op zijn beurt een knipoog naar dat van klassiekers als de N360 en N600.