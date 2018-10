Pretmachine Honda Rugged Open Air Vehicle Concept is los

Gisteren aangekondigd, vandaag officieel: de Honda Rugged Open Air Vehicle Concept. De auto is even krankzinnig als zijn naam lang is.

Gisteren liet Honda de Ridgeline Overland Project zien, een speciaal voor de SEMA Show in Las Vegas geprepareerde Ridgeline met een kampeermodule. Het merk liet weten dat het morgen, vandaag dus, het doek zou trekken van een tweede nieuwkomer, de Rugged Open Air Vehicle Concept. Vandaag voegt Honda de daad bij het woord.

De Rugged Open Air Vehicle Concept is volgens Honda de ster van zijn SEMA-inzendingen. Als we het gevaarte zo zien, kunnen we begrijpen waarom het merk dat beweert. De auto valt het beste te omschrijven als een buggy met plek voor vier inzittenden. Het door de Noord-Amerikaanse afdeling van Honda ontwikkelde gevaarte reflecteert volgens het merk zijn visie op een ultieme offroader. De auto is in feite een heftig aangepaste Ridgeline, al is het complete onderstel aangepast, en draagt een eigen koets, compleet met rolkooi. Die koets doet weer sterk denken aan die van Honda's Pioneer 1000-buggy. Het interieur is volgens Honda zo aangepast dat water, stof en zand de boel niet kunnen beschadigen. Productierijp? Welnee, maar wel hartstikke leuk!