Uitgerekte City Honda presenteert nieuwe Crider

Slideshow

GAC-Honda presenteert de tweede generatie van de Crider, een sedan die wij in Europa eigenlijk helemaal niet kennen.

In 2012 stelde GAC-Honda, de joint venture die Honda met GAC in China heeft, de Concept C aan de wereld voor, een voorbode op een middelgrote sedan die in april 2013 als Crider aan het Chinese publiek werd voorgesteld. In 2016 werd de sedan iets bijgewerkt en nu is het tijd voor een volledig nieuwe tweede generatie.

De voorheen 4,65 meter lange sedan is na zijn generatiewissel 9,2 centimeter in lengte toegenomen en meet nu 4,76 meter. De sedan is 1,8 meter breed en 1,5 meter hoog, terwijl zich tussen de voor- en achteras een afstand van 2,73 meter bevindt. GAC-Honda parkeert de nieuwe Crider op een verlengde en verbrede versie van het platform dat het onder de City toepast. Die auto is weer gerelateerd aan de Honda die wij als Jazz kennen. Honda heeft voor de Crider een koets geboetseerd die enigszins doet denken aan die van de hier eveneens niet leverbare Accord.

Ook op de motorenlijst wordt een ingrijpende wijziging doorgevoerd. Voorheen was de auto alleen met een 125 pk en 175 Nm sterke 1,8 liter grote atmosferische krachtbron te krijgen. Die viercilinder wordt nu ingewisseld voor een geblazen 1.0, een driecilinder die het merk ook in de Civic lepelt. De turbomotor is in de Crider met 122 pk en 173 Nm echter minder krachtig dan in de Civic.