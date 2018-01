Slideshow

Honda pakt uit tijdens CES 2018 De drie E's

Honda heeft de gadgets gepresenteerd die het momenteel toont op de beursvloer van de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Honda hangt zijn CES-gadgets op aan 'de drie E's': Empower, Experience en Empathy. We krijgen een reeks kleine karretjes en een aantal slimme robots te zien.

Onder de noemer 'Empower' presenteert Honda een aantal nieuwe concepten waarbij de aandacht ligt op samenwerking tussen mens en robot. Zo is er het 3E-D18 genoemde elektrisch aangedreven platformpje dat volgens Honda ingezet kan worden in de bouw, door de brandweer, op het platteland of tijdens reddingsacties door bijvoorbeeld de politie (foto 1 t/m 5). Het van bijzondere luchtloze banden voorziene platform is gebaseerd op Honda's vierwielaangedreven ATV-basis.

Dan is er 3E-B18, een elektrisch aangedreven stoel die gezien kan worden als de overtreffende trap van een Segway (foto 6 en 7). Volgens Honda is het opmerkelijk ogende geheel geschikt voor zowel binnens- als buitenshuis. Als de accu's leeg zijn, moet je deze middels Honda's Mobile Power Pack eenvoudig kunnen wisselen voor volle exemplaren.

Meer slimmigheden in de vorm van de 3E-C18, een apparaat dat volgens Honda over kunstmatige intelligentie beschikt en gezien kan worden als een kleine mobiele opslagplaats, zie het als een mobiele kruiwagen voor "[...] entrepreneurs en kunstenaars" (foto 8, 9 en 10). Ook van deze opvallende creatie zijn de accu's te wisselen.

Ook aan 'echte' robots is gedacht. Zo brengt Honda de 3E-A18 mee naar de CES, een robotje dat met mensen moet kunnen samenwerken (foto 11 t/m 14). Het sympathiek ogende robotje zou in winkelcentra en luchthavens ingezet kunnen worden als informatiepunt. Het robotje heeft diverse 'gezichtsuitdrukkingen' en is bedekt met een "[...] zachte huid die mensen uitnodigt de robot aan te raken of te knuffelen".

De CES-lijst wordt afgesloten met de Mobile Power Pack 4W-Vehicle Concept (foto 15, 16 en 17). Een hele mond vol, maar in de basis een elektrische versie van Honda's Pioneer 500, een compact wagentje dat niet vies is van het verlaten van geharde wegen.