Tussen bestel- en personenauto Honda N-Van aan N-familie toegevoegd

Honda breidt zijn N-familie uit met de N-Van, een kei-car die de ruimte zoals verwacht in de hoogte zoekt.

Honda's N-familie wordt uitgebreid met een nieuwe variant. Het merk biedt in Japan al de N-One, de N-WGN, de N-Box en de N-Box Slash aan, waarbij die laatste een minuscuul MPV'tje met een aflopende daklijn is. Nu voegt Honda de N-Van aan het leveringsgamma toe, een auto die naar wens met een verhoogd dak geleverd wordt en ook zonder achterbank is te krijgen.

De N-Van is in feite de bestelauto binnen de N-familie, een versie die ook als personenbusje is te krijgen. De laadruimte is 1,37 meter hoog en 1,39 meter breed. Het maximumlaadvermogen ligt op 350 kilo. Ter vergelijking: het laadvermogen van de Daihatsu Hijet Caddy ligt op 150 kilo.

Geheel volgens kei-traditie is de van een schuifdeur voorziene N-Van leverbaar met voor- en vierwielaandrijving. De voorwielaangedreven versie is te krijgen met een handgeschakelde zesbak en met een continu variabele transmissie. Wie de variant met turbomotor (met 64 in plaats van 58 pk) neemt, krijgt in alle gevallen de CVT .