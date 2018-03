Slideshow

'Honda Insight debuteert in New York' Prototype droogt op

In januari debuteerde de Honda Insight als Prototype op de North American International Auto Show in Detroit. Naar verluidt wordt de definitieve versie binnenkort in New York onthuld.

De VS zijn enorm belangrijk voor Honda, dus de keuze om zowel de voorbode als de definitieve variant daar te onthullen, is om te beginnen verre van onlogisch. Het nieuws dat de Insight in New York naast de Acura RDX schittert wordt niet door Honda zelf naar buiten gebracht, maar door YouTuber en Honda-fan 'HondaPro Jason'. De man waart dagelijks in het Honda-wereldje rond en verdient daarmee vooralsnog het voordeel van de twijfel.

Heel wereldschokkend zal de nieuwe Insight niet meer zijn, want het genoemde 'Prototype' laat al voor 90 procent zien hoe de auto wordt. Honda presenteerde eerder Prototypes van onder meer de Civic, Jazz, CR-V Hybrid en HR-V. De Insight wordt voorzien van een nieuwe hybride aandrijflijn. Honda is bescheiden en zegt dat de auto daarmee qua verbruik vergelijkbaar is met z'n belangrijkste concurrenten. Die komen in het geval van deze toegewijde Hybride natuurlijk vooral van Toyota. De nieuwe Insight wordt de derde generatie van het model, na een futuristisch ogend coupéetje dat in Nederland niet leverbaar was en het veel bekendere huidige model.