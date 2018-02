Slideshow

Honda en Kia houden vast aan dieselmotor 'Nog altijd 30 procent aandeel'

Honda en Kia hebben in de afgelopen periode allebei een nieuwe dieselmotor gepresenteerd. Een opvallende keuze in deze tijden van afnemende interesse in de brandstofsoort, maar de Aziatische merken hebben er een goede verklaring voor.

Zeker voor merken uit Japan en Zuid-Korea is de ontwikkeling van een nieuwe dieselmotor opvallend, want de brandstofsoort is eigenlijk alleen in Europa populair. Honda bracht ons in het verleden een fijne 2.2 en de minstens zo fijne 1.6 i-DTEC, die voor de nieuwe Civic nog eens goed tegen het licht is gehouden. Zuigers van gesmeed staal in plaats van aluminium lijken een stap terug, maar komen volgens Honda de thermische huishouding ten goede. Ook is het geluidsniveau binnen de perken gebracht. Kia spreekt zelfs van een volledig nieuwe 1.6 CRDi in de Cee'd, die gisteren voor het eerst werd getoond. Waar de Civic een wereldauto is die voor Europa van een dieselmotor wordt voorzien, is de Cee'd in z'n geheel ontworpen als product voor de Europese markt.

Hoewel de merken verder niets met elkaar van doen hebben, komen ze met een opvallend eenduidige verklaring voor de nieuwe diesels. Beide merken erkennen dat de vraag naar diesel aan het inzakken is, maar geloven tevens dat het nulpunt voorlopig niet in zicht is. Zowel Honda als Kia is ervan overtuigd dat de daling bij een marktaandeel van zo'n 30 procent stopt, waardoor vanaf 2021 nog altijd bijna een derde van alle nieuwe auto's een dieselmotor zou hebben.