Honda Cross Style als X-Road naar Nederland Cross-uitvoering geprijsd

Honda breidt het leveringsgamma van de Jazz uit met een nieuwe uitvoering: de X-Road. We weten direct wat deze nieuwe Jazz-versie gaat kosten.

In november vorig jaar liet Honda weten hoe de prijslijst van de gefacelifte Jazz eruit zou gaan zien. De lancering van de bijgewerkte Jazz ging hand in hand met de toevoeging van een nieuwe Dynamic-uitvoering aan het leveringsgamma, een sportievere Jazz-variant die alleen met de nieuwe 130 pk sterke 1.5 i-VTEC te krijgen is. Nu maakt de Jazz ook kennis met een nieuwe X-Road-versie.

Ruim voordat Honda een lichtje op de prijslijst van de gefacelifte Jazz scheen, schreven we over de Jazz Cross Style, een met kunststof wielkastranden aangeklede crossversie van de Jazz die aanvankelijk alleen in Japan op de markt zou komen. Wat blijkt nu? Honda Europe brengt deze variant als Jazz X-Road ook naar ons land. De X-Road krijgt van Honda beschermplaten aan zowel voor- als achterzijde, de al genoemde kunststof wielkastranden, dikke stootstrips op de flanken én speciale X-Road-vloermatten.

De X-Road is alleen in combinatie met de 102 pk sterke 1.3 te krijgen en staat ook boven aan de prijslijst van die motorisering. Het uitrustingsniveau is verder overigens gelijk aan dat van de Elegance. Met handgeschekelde zesbak kost de X-Road € 25.790. Ter vergelijking: als Elegance kost die 1.3 € 24.290. Met CVT kost de X-Road € 26.530.

De naam X-Road kennen we overigens al van de Focus X-Road, een in 2009 op de AutoRai gelanceerde en door de Nederlandse importeur bedachte Focus-versie, waarvan er slechts 300 beschikbaar kwamen. Later werd de uitvoering ook in de andere markten gevoerd.