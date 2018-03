Slideshow

Honda bouwt 25 miljoenste auto in de VS Accord in de spotlight

Honda viert feest. Het merk heeft in de Verenigde Staten in totaal 25 miljoen auto's gebouwd.

Honda was in 1982 de eerste Japanse autofabrikant die in de Verenigde Staten auto's produceerde. In de Marysville Auto Plant in de Amerikaanse staat Ohio startte Honda in 1982 met de productie van de Accord en het is diezelfde locatie waar nu, na zo'n 36 jaar, de 25 miljoenste in de Verenigde Staten gebouwde Honda van de band loopt. De cirkel lijkt daarmee rond, want ook de 25 miljoenste Amerikaanse Honda is een Accord.

Verspreid over vijf fabrieken in de Verenigde Staten, in de staten Ohio, Alabama en Georgia, schroeven Honda en diens in 1986 opgerichte luxedivisie Acura nu twaalf verschillende modellen in elkaar. Door de jaren heen investeerde Honda 14 miljard dollar in zijn Amerikaanse productiefaciliteiten. Anno 2018 werken er meer dan 20.000 mensen in Honda's fabrieken. Vorig jaar produceerde Honda 1,2 miljoen auto's in de Verenigde Staten.