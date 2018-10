Cadeautje Holden presenteert Time Attack Concept

Holden presenteert een - weliswaar digitale - concept-car waarmee de Australische afdeling van General Motors viert dat het vijftig jaar geleden op Mount Panorama Circuit (Bathurst) zijn eerste overwinning behaalde.

De Time Attack Concept is - zijn naam geeft het al weg - Holden's toekomstvisie op een 'time attack racer' waarbij het gaat om het neerzetten van een zo snel mogelijke rondetijd. De auto is volgens Holden helemaal digitaal ontwikkeld. Sterker nog, de auto bestaat ook alleen in digitale eentjes en nulletjes.

De Time Attack Concept heeft een ronde op het Mount Panorama Circuit (Bathurst) - digitaal inderdaad - in 1:29,30 seconden afgelegd. Meer ogenschijnlijk uit de lucht gegrepen getallen: een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 1,25 seconden achter de rug. De topsnelheid van deze dankzij vier digitale elektromotoren 1.340 pk en 3.250 Nm sterke elektroracer: 480 km/h. Op papier. Of de creatieve afdeling van Holden het gevaarte ooit gaat bouwen is onwaarschijnlijk.