Moment van invoer bepalend Hoge Raad: 3.000 km is gebruikt voor bpm

De Hoge Raad heeft bepaald dat een in Duitsland gekochte nieuwe auto met enkele duizenden kilometers op de teller inderdaad als een gebruikte auto mag worden beschouwd. Het moment van de invoer is daarmee bepalend en niet of de auto nieuw is gekocht of niet.

De uitspraak werd gedaan in een zaak van twee Nederlandse autobedrijven die met een nieuw gekochte auto in korte tijd zo'n 3.000 km door Duitsland reden alvorens deze als gebruikte auto voor import aan te bieden. Dat levert bpm-voordeel op waardoor deze constructie voor de bedrijven gunstig uitpakt, maar de Belastingdienst was van mening dat een auto in zo'n geval als nieuw moet worden beschouwd.

De Belastingdienst heeft geen concreet aantal kilometers vastgelegd om te bepalen of een auto als nieuw of gebruikt moet worden beschouwd, waardoor dit makkelijk tot discussie leidt. Volgens de Hoge Raad zijn de betreffende auto's gezien de kilometerstand echter gebruikt en komen ze dus in aanmerking voor bpm-korting. Wie een nieuwe auto invoert betaalt het volledige bpm-bedrag.