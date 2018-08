Trap na van autoverzekeraar Hoge premie voor 'boefjes'

Slideshow

Veroordeelde verkeersovertreders zijn duurder uit bij autoverzekeraars. Maar ook wie ooit stout is geweest met bijvoorbeeld vuurwerk, betaalt de hoofdprijs of is zelfs persona non grata, aldus de vergelijkingssite Autoverzekering.nl.

Met te veel drank achter de kiezen in de auto stappen kan op een rijontzegging en een verplichte cursus goed gedrag (EMA) komen te staan. Maar wie deze maatregelen achter de rug heeft, is niet van zijn problemen af, stelt vergelijkingssite Autoverzekering.nl. Volgens de site vangen dergelijke automobilisten door hun vermeende risicoprofiel de eerste vijf jaar na hun misstap bij bijna elke verzekeraar bot. Alleen De Vereende, gespecialiseerd in 'bijzondere zaken', wil ze dan nog als klant, maar dan wel tegen een 'bijzonder' tarief. Ruim drie keer hoger dan de reguliere premie, heeft Autoverzekering.nl becijferd.

Opmerkelijk is dat ook overtredingen die niets met verkeer te maken hebben, tot hogere premies of zelfs weigering kunnen leiden. Verzekeraars stellen bij de aanvraag zogenaamde acceptatievragen, waarbij ook wordt gevraagd naar een strafrechterlijk verleden. Wie dat heeft en - al dan niet bewust - ontkent, rijdt na acceptatie rond met een verzekering die, als puntje bij paaltje komt, ongeldig kan worden verklaard, met alle gevolgen van dien. Bevestigend antwoorden kan echter leiden tot weigering, zelfs voor wie bijvoorbeeld ooit is veroordeeld voor het afsteken van illegaal vuurwerk, zegt Autoverzekering.nl.

Ook na de termijn van vijf jaar zijn de problemen nog niet voorbij. Daarna worden mensen met een strafblad door reguliere verzekeraars weliswaar weer geaccepteerd, maar wel tegen een verhoogde premie. Volgens de vergelijkingssite zijn die mensen pas acht jaar na hun veroordeling verzekeringstechnisch weer vrij van hun smet.