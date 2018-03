Slideshow

Hof vonnist over aanraken mobieltje in auto Vandaag duidelijkheid in hoger beroep

Het gerechtshof in Leeuwarden moet woensdag duidelijkheid geven over de vraag of automobilisten het beeldscherm van hun mobiele telefoon mogen aanraken als die telefoon in een houder zit. Het is strafbaar voor bestuurders om een mobieltje alleen al vast te houden, laat staan ermee te bellen of te appen. Maar over het aanraken van het scherm van een vastgezette telefoon is juridisch nog onduidelijkheid.

In deze kwestie draait het om een automobilist die werd aangehouden door een agent toen hij aan het beeldschermpje zat. Daarop volgde een administratieve boete van 230 euro. Niet alleen de betrokkene vocht de beschikking aan maar ook het Openbaar Ministerie (OM) zelf, dat hoopt op een nadere juridische uitleg over de strafbaarheid van zo'n veel voorkomende situatie. Zo hebben veel mensen navigatie-apps op hun telefoon.

In de kwestie van woensdag draait het er onder meer om hoe lang het beeldscherm is aangeraakt. Volgens de agent was het langdurig en was de automobilist daarom te veel afgeleid van het verkeer. Het OM hoopt dat het hof helder is over het begrip aanraken en of dit dan ook geldt voor andere apparaten zoals een navigatiesysteem of de radio. Alles wat het hof meer hierover zegt, zou mooi zijn, aldus een woordvoerder van het CVOM, een onderdeel van het OM dat hoger beroepen tegen verkeersboetes behandelt.

De duidelijkheid is nodig voor mensen en ook voor agenten, zodat zij weten wanneer ze wel kunnen optreden en wanneer niet, aldus het CVOM.