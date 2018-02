Slideshow

Hij komt toch: de herboren Lancia Stratos! 25 exemplaren in diverse smaken

Vandaag is een mooie dag. De New Stratos die in 2010 werd gepresenteerd maar niet in productie ging, zal tóch in een kleine oplage gebouwd gaan worden!

In 2010 presenteerde de Duitser Michael Stoschenk zijn interpretatie van een moderne Lancia Stratos. De in autoland goed ontvangen creatie zou in een oplage van 25 stuks gebouwd gaan worden, maar Ferrari hield het project tegen. De New Stratos was onderhuids een 430 Scuderia, waar Ferrari toch niet bepaald gecharmeerd van was. Het project werd tegengehouden en het zou dus bij die en New Stratos blijven. Tot vandaag.

Manifattura Automobili Torino (MAT) en New Stratos Gbr hebben handtekeningen gezet onder papieren die de komst van de New Stratos tóch mogelijk maken. MAT heeft de licentie nu in handen en zegt stellig dat het de ooit geplande 25 stuks écht gaat produceren.

Sterker nog, de New Stratos gaat door MAT gebouwd worden "[...] met hetzelfde ontwerp en met dezelfde techniek" als het in 2010 gepresenteerde exemplaar. Volgens de Italianen is "[...] de basis geschikt voor de komst van een GT-racer, een Safari-versie én een supercar voor dagelijks gebruik". Manifattura Automobili Torino spreekt over een krachtbron die meer dan 550 pk levert. Hoe MAT e.e.a. met Ferrari heeft kortgesloten, is nog niet duidelijk. Die vraag hebben we bij MAT neergelegd.

Tijdens de Autosalon van Genève zal MAT enige aandacht gaan opeisen. Dan hopen we ook alle details over het project te horen.