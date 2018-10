Elektrische supercar op komst Hispano Suiza keert terug als EV-fabrikant

Het in 1904 opgerichte en in 1968 in Safran Aircraft Engines opgegane Hispano Suiza keert terug. In maart volgend jaar toont het herboren merk in Genève een elektrische supercar.

Het Spaanse Hispano Suiza komt terug en als kind van zijn tijd gaat het herboren merk natuurlijk aan de slag met EV-techniek. Tijdens de Autosalon van Genève, in maart volgend jaar, krijgen we van het merk een elektrische supercar te zien.

Hispano Suiza werd in 1904 in Barcelona uit de grond gestampt. Het bedrijf hield zich overigens niet alleen bezig met autotechniek, maar produceerde ook vliegtuigmotoren. Na de Tweede Wereldoorlog werd Hispano vooral een bedrijf dat zich bezighield met de ontwikkeling van lucht- en ruimtevaarttechniek. Dat is allemaal erg lang geleden, maar nu keert Hispano Suiza dus terug als autofabrikant. Eerder werd al getracht om het bedrijf terug te brengen. Zo werden in 2001 en in 2002 onder andere de K8 en HS21-GTS-prototypen getoond.

Nu is het Miguel Suqué Mateu, achterkleinkind van de originele oprichter, die naar eigen zeggen "de droom van zijn overgrootvader gaat verwezenlijken". Op de teaser die we te zien krijgen, is een auto zichtbaar die relatief klassieke vormen lijkt te krijgen. We wachten af.