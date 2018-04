In stilte stug doorgaan Muller: 'Het gaat geweldig met Spyker'

Rondom Spyker is het alweer jaren angstvallig stil. Het draagt bij aan de mystiek rond het Nederlandse merk, maar zorgt ook – zeker gezien de recente historie- voor scepsis. Volgens oprichter en CEO Victor Muller hoeven we ons echter geen zorgen te maken.

"Het is nog nooit zo goed gegaan met Spyker", meldt een trotse Muller tijdens supercarevenement Top Marques in Monaco. Muller is hier op uitnodiging van een van de laatste kopers van een C8 Aileron, die zijn auto hier tentoonstelt. De gloednieuwe Aileron, een in historisch verantwoord oranje en grijs uitgevoerde 'LM85-editie', bewijst dat er nog auto's worden geproduceerd in Zeewolde. "Dit is Spyker nummer 267 en de 18e Aileron. Hierna volgen nog 4 exemplaren, daarna gaan we aan de slag met het bouwen van de Preliator", meldt Muller. Als dat moment aan het einde van 2018 aanbreekt, zijn er in totaal 22 Ailerons gebouwd.

Met de Preliator breekt een nieuw tijdperk aan, want met dit model neemt de Nederlandse supercarbouwer afscheid van de jarenlang ingezette Audi-techniek. In plaats daarvan wordt de nieuwkomer straks aangedreven door een speciaal ontwikkelde V8 van niemand minder dan Koenigsegg. Mede door deze bijzondere techniek wordt de Preliator een stuk duurder dan z'n voorganger. Waar een Aileron voor zo'n 2,5 ton exclusief belastingen van jou kan zijn, gaat z'n opvolger "zo'n 400.000 tot 450.000 euro" kosten. Het zal de verkopen niet negatief beïnvloeden, denkt Muller. "Het zijn geweldige tijden voor een supercarmaker. Koenigsegg verkoopt zonder moeite tientallen exemplaren van een auto die nog niet eens onthuld is en ook wij kunnen simpelweg verkopen wat we kunnen produceren". In tegenspraak met eerdere berichten vindt die productie volgens Muller nog altijd in Zeewolde plaats. De auto's die daar het pand verlaten, gaan in de meeste gevallen op de boot naar de Verenigde Staten. Het oranje-grijze exemplaar blijft op Europese bodem en is daarmee een uitzondering.

De Preliator is niet het enige nieuwe model dat Spyker in de laatste periode heeft aangekondigd. Veel mensen kijken sinds 2013 reikhalzend uit naar de B6 Venator, een meer betaalbaar model dat zo'n 180.000 euro moet gaan kosten. Die auto laat echter nog even op zich wachten en zou na de volledige productie van de Preliator aan de beurt zijn.

Dat Spyker sinds het Saab-debacle en het later weer teruggedraaide faillissement zo onder de radar blijft, is een bewuste keuze. Het bedrijf heeft geen beursnotering, staat de pers normaliter niet te woord, geeft geen rondleidingen in de fabriek en laat zichzelf op een bescheiden stand in Genève en Los Angeles na niet op beurzen zien. "Al die dingen genereren alleen maar aandacht van een soort waar we niets aan hebben. De aandacht waar we wel op zitten te wachten, die van klanten dus, komt bij ons vanzelf." Muller voegt de daad bij het woord door beleefd maar standvastig te weigeren naast de Preliator te poseren voor een foto en vervolgt, onopgemerkt door de meeste bezoekers, z'n weg over de beursvloer.